Инфантино обязал показывать его на каждой трансляции чемпионата мира в Катаре

Появились требования президента ФИФА Джанни Инфантино для трансляций матча чемпионата мира в Катаре.

По данным британской прессы, президент ФИФА хотел, чтобы его показывали минимум раз за игру, при этом в кадр не должны были попадать моменты, когда Инфантино смотрит в свой смартфон, за нарушение этого правила один раз был объявлен выговор.

Также президент ФИФА требовал, чтобы его не показывали ниже колен, когда он находится в сопровождении шейха.

Чемпионат мира в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем турнира стала сборная Аргентины.