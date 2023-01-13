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Итоги жеребьевки клубного чемпионата мира. «Реал» может сыграть в полуфинале с командой из MLS

Турнир пройдет в Марокко с 1 по 11 февраля.
13 января 2023 15:09
автор: Максим Скороходов

В Цюрихе прошла жеребьевка клубного чемпионата мира 2022 года.

В первом раунде соревнований 1 февраля сыграют «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия), лучший из этой пары в четвертьфинале будет противостоять американскому «Сиэтл Саундерс».

Также в четвертьфинале друг против друга сыграют «Видад» (Марокко) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с бразильским «Фламенго».

Триумфатору европейской Лиги чемпионов мадридскому «Реала» досталась полуфинальная сетка с клубом из MLS «Сиэтл Саундерс».

Финал пройдет 11 февраля.

источник: ФИФА (FIFA)
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