Итоги жеребьевки клубного чемпионата мира. «Реал» может сыграть в полуфинале с командой из MLS

В Цюрихе прошла жеребьевка клубного чемпионата мира 2022 года.

В первом раунде соревнований 1 февраля сыграют «Аль-Ахли» (Египет) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия), лучший из этой пары в четвертьфинале будет противостоять американскому «Сиэтл Саундерс».

Также в четвертьфинале друг против друга сыграют «Видад» (Марокко) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Победитель этого противостояния встретится в полуфинале с бразильским «Фламенго».

Триумфатору европейской Лиги чемпионов мадридскому «Реала» досталась полуфинальная сетка с клубом из MLS «Сиэтл Саундерс».

Финал пройдет 11 февраля.