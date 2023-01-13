«Интер» хочет обменять Брозовича на Кессье

Руководство «Интера» заинтересовано в подписании полузащитника «Барселоной» Франка Кессье. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро в своих соцсетях.
По информации источника, итальянский клуб готов включить в сделку по переходу 26-летнего ивуарийца хавбека Марцело Брозовича. В данный момент неизвестно, планируют ли сине-гранатовые рассмотреть возможность ухода футболиста.
Напомним, что Кессье пополнил состав «Барселоны» в июле 2022 года. Всего за команду он отыграл 16 матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее Кессье выступал в Италии за «Милан».