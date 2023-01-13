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Защитник «Челси» Кулибали: Феликс способен изменить ход игры

Несколько дней назад португальский игрок пополнил состав клуба АПЛ на правах арендного соглашения.
13 января 2023 16:52
автор: Владислав Корегин

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением об игре новичка лондонского клуба Жоау Феликса.

Отметим, что португальский футболист дебютировал в стартовом составе синих в четверг, 12 января, в перенесенном матче седьмого тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:2). На 58-й минуте форвард получил прямую красную карточку.

– Он талантливый футболист, важный игрок для нас. За 60 минут мы увидели, на что он способен, много хороших вещей. Он может изменить ход игры, может забить и отдать несколько хороших передач. Наличие игрока, который может изменить ситуацию, полезно для уверенности команды, – цитирует Кулибали клубная пресс-служба лондонцев.

Напомним, что «Челси» арендовал Феликса у «Атлетико» до конца текущего сезона. Сумма данной сделки составила 11 миллионов евро.

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