Тен Хаг анонсировал переход Вегхорста в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о скором трансфере форварда «Бешикташа» Ваута Вегхорста.

«Мы близки к подписанию Вегхорста, но он не сможет сыграть завтра », – заявил тренер, не уточнив, на каких условиях игрок пополнит ряды команды.

Напомним, 30-летний нападающий принадлежит «Бернли». За турецкий клуб он играет на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «МЮ» выплатит «Бешикташу» 3 млн евро за досрочный уход футболиста, а затем арендует его у «Бернли».

К слову, в нынешнем сезоне Ваут Вегхорст отыграл во всех турнирах 21 матч, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.