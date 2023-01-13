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CAS отклонил апелляцию российских клубов на решение ФИФА о приостановке контрактов

Санкции будут действовать до 30 июня 2023 года.
13 января 2023 18:04
автор: Артур Гичунцев

В июне 2022 года ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Краснодар» и «Ростов» попытались оспорить это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако, в организации не стали снимать санкции. Они будут действовать до 30 июня 2023 года. Об этом говорится на официальном сайте CAS.

Добавим, что после событий 24 февраля ФИФА также отстранила сборную России от международных соревнований, а УЕФА исключил клубы РПЛ из еврокубков. Бан действует до лета 2023-го.

источник: CAS.sk
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