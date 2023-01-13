Гаврилов отреагировал на трансфер Дуарте в «Спартак»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал новость о переходе парагвайского защитника Алексиса Дуарте в московский клуб.

«Я не знаю вообще, кто это такой. Желательно бы, конечно, кого-то своего иметь. Я не знаю, руководство должно определять все это дело. Они же во всяком случае должны посмотреть, что за игрок, проверить. Это же получается, кота в мешке берут. По мне, конечно, нужно иметь своего хорошего игрока. У нас же вроде как бы есть неплохая молодежь, надо им побольше доверять», – цитирует Гаврилова портал «ВсеПроСпорт».

Напомним, 22-летний Дуарте – капитан парагвайского клуба «Серро Портеньо». За первую команду он выступает с января 2020 года. В активе футболиста 107 матчей, 1 гол и 3 ассиста. Также он получил 20 желтых карточек и одну – красную.