Дортмундская «Боруссия» разгромила «Базель» – Алле, победивший рак, забил три гола

Дортмундская «Боруссия» разгромила швейцарский «Базель» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 6:0. Команды провели на поле 4 тайма по 30 минут.
Главным героем поединка стал нападающий Себастьян Алле, перенесший курс химиотерапии Он оформил хет-трик. Еще три мяча забили полузащитники Марко Ройс и Джуд Беллингем, а также нападающий Дониелл Мален.
В нынешнем сезоне Бундеслиги «Боруссия» занимает 6-е место, набрав 25 очков. 22 января «шмели» примут на домашней арене «Аугсбург».
источник: «Советский спорт»