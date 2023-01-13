Смоллинг не может договориться с «Ромой» о продлении контракта

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг хотел бы остаться в команде, однако, его не устраивают условия нового контракта. Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, римляне предложили футболисту договор с понижением зарплаты, однако, он ответил отказом. Игрок считает, что заслужил повышения оклада.

Напомним, текущий договор англичанина истекает летом 2023 года. По его условиям, 33-летний защитник получает 3,5 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Крис Смоллинг отыграл 17 матчей и забил 3 гола.