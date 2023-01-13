Юрген Клопп: Раньше «Брайтон» играл в поттербол, теперь - в дедзербибол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 20-го тура АПЛ, в котором его команда сыграет против «Брайтона», а также лестно отозвался о сопернике.

«Раньше «Брайтон» играл в Поттербол, теперь играет в дедзербибол. Мы видели, что они сделали на «Энфилде» (3:3). Это сработало очень хорошо, и решение пригласить Де Дзерби вместо ушедшего Поттера было разумным.

У обоих тренеров очень похожа философия владения мячом. Уверенность играет большую роль в футболе, и они полны уверенности. Будет тяжело, но я очень жду этого матча. Я не думаю, что кто-то недооценивает «Брайтон». Кто бы мог подумать, что их процент владения мячом увеличится после ухода Поттера? Они играют хорошо, полны уверенности и, позвольте мне сказать, могут попасть в еврокубки по итогам сезона», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Напомним, встреча пройдет 14 января на домашней арене «Брайтона». Начало в 18.00 по московскому времени.

После 17 игр команды являются соседями по турнирной таблице. «Ливерпуль» с 28 очками занимает седьмое место, «Брайтон» с 27 - восьмое.