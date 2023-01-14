Гол и две результативных передачи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ювентус»

Матч 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» - «Ювентус» завершился крупной победой неаполитанцев со счетом 5:1.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал полузащитник хозяев Хвича Кварацхелия, отличившийся забитым мячом, а также отдавший результативные передачи на Амира Ррахмани и Виктора Осимхена. При этом нигерийский форвард записал на свой счет дубль. Еще один гол забил Элиф Элмас. Туринцы ответили точным ударом Анхеля Ди Марии.

Таким образом, «Наполи» набрал 47 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице Серии А. «Ювентус» опустился на третью строчку (37 очков).

21 января «Наполи» сыграет в гостях против «Салернитаны», а «Ювентус» днем позже на своем поле примет «Аталанту».

Чемпионат Италии

18-й тур

«Наполи» - «Ювентус» - 5:1 (2:1)

Голы: Осимхен, 14. Кварацхелия, 39. Ррахмани, 55. Осимхен, 65. Элмас, 72 - Ди Мария, 42.