World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Роналду пожелал удачи «Реалу» перед матчем с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Встреча состоится 15 января.
14 января 2023 10:28
автор: Артур Гичунцев

Экс-футболист «Реала» Криштиану Роналду оставил запись в соцсети, посвященную мадридскому клубу. Напомним, завтра, 15 января, «сливочные» сыграют с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Желаю удачи нашему «Реалу» в финальном матче в воскресенье. Всегда приятно увидеться с бывшими одноклубниками и друзьями из команды с такой огромной историей», – написал португалец, посетивший тренировку «сливочных» 13 января.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду, ставший игроком «Аль-Насра», надеялся на возвращение в «Реал», однако, в испанском гранде отказались от его услуг.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Роналду пожелал удачи «Реалу» перед матчем с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
Встреча состоится 15 января.
14.01.2023 10:28
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Хосеп Гвардиола: «МЮ» попытается сбить нас и навязать свою игру
Наставник «горожан» ожидает непростого матча.
14.01.2023 10:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» в матче АПЛ
Встреча начнется в 15.30 мск.
14.01.2023 09:40
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кварацхелия – о разгромной победе над «Ювентусом»: Какая волшебная ночь
Экс-футболист «Рубина» отметился голом и отдал голевую передачу.
14.01.2023 09:12
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Гол и две результативных передачи Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Ювентус»
Неаполитанская команда укрепила свое лидерство в Серии А.
14.01.2023 00:39
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Один из нас»: Роналду приехал в расположение «Реала» (фото)
Португалец – лучший бомбардир в истории «сливочных».
13.01.2023 23:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Юрген Клопп: Раньше «Брайтон» играл в поттербол, теперь - в дедзербибол
Юрген Клопп: Раньше «Брайтон» играл в поттербол, теперь - в дедзербибол
«Ливерпуль» ждет непростое испытание в 20-м туре АПЛ.
13.01.2023 22:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
Смоллинг не может договориться с «Ромой» о продлении контракта
Текущий договор игрока истекает летом 2023 года.
13.01.2023 22:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кварацхелия – в стартовом составе «Наполи» на матч с «Ювентусом» в Серии А
Встреча начнется в 22.45 мск.
13.01.2023 21:52
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Агент Сычевого: К Владимиру был интерес со стороны «Севильи»
Агент Сычевого: К Владимиру был интерес со стороны «Севильи»
Однако, форвард предпочел перейти в «Крылья Советов».
13.01.2023 21:46
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Есть первый гол Мичкова за «Сочи»! Как наш суперталант помог своей новой команде разжиться очком в матче с «Ак Барсом»
Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой и реализованным буллитом в матче КХЛ против «Ак Барса» (3:4 Б). Это было первое набранное очко 18-летнего таланта за сочинцев после недавней аренды из СКА.
Закономерность или случайность? А теперь без эмоций: что означает победа Акатьевой над Валиевой в Красноярске
Нас интересует не справедливость судейского выбора чемпионки России-2022, а нечто другое, более важное: отобрала ли Софья Акатьева у Камилы Валиевой трон сильнейшей фигуристки мира?
Фернандес и Альварес в погоне за Мбаппе. Как изменились стоимости звезд ЧМ-2022 и РПЛ-2022/23
После окончания чемпионата мира в Катаре Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов.
Полет Конлана за канаты, триумф Бивола, фиаско Яна и другие главные сенсации 2022 года в боксе и ММА
«Плеймейкер» представляет Топ-10 сенсаций, которые произошли в профессиональном боксе и смешанных единоборствах в уходящем 2022 году.
И вновь все решили десятые балла! Как Бойкова и Козловский сенсационно выиграли чемпионат России
На национальном первенстве в Красноярске золото в парном катании завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они на 0,51 опередили фаворитов – Анастасию Мишину и Александра Галлямова.
На финале Аргентина — Франция ставки подскочили на 98 процентов. Букмекерский обзор
Последние новости мира беттинга.
Кто-то еще сомневается, что Овечкин обгонит Гретцки?! Берем в руки калькулятор
После дубля в ворота «Виннипега» в ночь на 24 декабря 2022 года Александр Овечкин с 802 голами вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Весь хоккейный мир начинает новый обратный отсчет: до Уэйна Гретцки россиянину осталось 92 шайбы.
Рождество имени Овечкина! Как наш капитан «Вашингтона» сделал исторический дубль и стал вторым после Гретцки (видео)
В победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:1) капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в карьере, сместив легендарного Горди Хоу со второй строчки в списке лучших снайперов в истории лиги.
«Молодежь может начать менять гражданство — в этом проблема». Александр Дюков — о грядущем переходе России в АФК
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги исполкома, на котором обсуждались перспективы перехода России под эгиду Азиатской футбольной конфедерации (АФК).
Валиева с «бабочкой» улетела из тройки лучших! Как Акатьева и Туктамышева получили золотой шанс
На чемпионате России в Красноярске лидерство после короткой программы захватила Софья Акатьева. Елизавета Туктамышева отстает на 2,61 балла, Камила Валиева – только четвертая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика