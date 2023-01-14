Роналду пожелал удачи «Реалу» перед матчем с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

Экс-футболист «Реала» Криштиану Роналду оставил запись в соцсети, посвященную мадридскому клубу. Напомним, завтра, 15 января, «сливочные» сыграют с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании.

«Желаю удачи нашему «Реалу» в финальном матче в воскресенье. Всегда приятно увидеться с бывшими одноклубниками и друзьями из команды с такой огромной историей», – написал португалец, посетивший тренировку «сливочных» 13 января.

Ранее сообщалось, что 37-летний Роналду, ставший игроком «Аль-Насра», надеялся на возвращение в «Реал», однако, в испанском гранде отказались от его услуг.