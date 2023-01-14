Касильяс не включил Нойера и де Хеа в тройку лучших вратарей мира

Бывший капитан «Реала» Икер Касильяс назвал тройку лучших вратарей мира.
Легендарный испанец включил в свой список Тибо Куртуа («Реал»), Марка-Андре тер Штегена («Барселона») и Эдерсона («Манчестер Сити»). Об этом сообщают каталонские СМИ.
Ранее стало известно, что Куртуа признан лучшим вратарем 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В тройку сильнейших также вошли чемпион мира Эмилиано Мартинес («Астон Вилла») и голкипер сборной Марокко Яссин Боно («Севилья»).
источник: «Советский спорт»