Кулибали, Обамеянг и еще пять футболистов могут покинуть «Челси»

«Челси» планирует устроить чистку состава. Об этом пишет лондонская газета.

По данным источника, клуб намерен избавиться от Хакима Зиеша, Кая Хаверца и Кристиана Пулишича. Руководство намеревается отдать этих игроков в аренду.

Еще одним футболистом на выход оказался Жоржиньо. С ним, скорее всего, не будут продлевать контракт, истекающий летом 2023 года.

Наконец, «Челси» готов рассмотреть вариант с продажей Пьера-Эмерика Обамеянга, а также Сесара Аспиликуэты и Калиду Кулибали.

В нынешнем сезоне АПЛ «синие» идут на 10-й позиции, добыв 25 очков.