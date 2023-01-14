ФИФА наказала сборную Сербии по итогам матча чемпионата мира в Катаре

ФИФА ввела санкции в отношении сборной Сербии по итогам матча группового этапа ЧМ-2022 против команды Швейцарии.

Напомним, что команда Драгана Стойковича проиграла со счетом 2:3. Во время игры футболисты и болельщики сборной Сербии вели себя неподобающе.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, в следующем домашнем матче сербской команды не будет доступно 25% мест для зрителей. Футбольный союз Сербии оштрафован на 50 тысяч швейцарских франков.

Ранее союз оштрафовали за флаг Косово в раздевалке перед игрой с Бразилией (0:2).