Сборная России может провести в 2023 году пять товарищеских матчей

Российский футбольный союз опубликовал календарный план мероприятий на 2023 год.

Согласно документу, на который ссылается ТАСС, график предусматривает пять учебно-тренировочных сборов и пять контрольных игр сборной РФ.

Предварительные сроки, в которые российская национальная команда может провести контрольные игры: июнь (с 17-го по 20-е), август-сентябрь (с 31-го по 8-е), октябрь (с 15-го по 18-е) и ноябрь (с 19-е по 22-е).

Напомним, что в минувшем году подопечные Валерия Карпина провели товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).