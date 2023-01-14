Месси не хочет возвращаться в «Барселону», он готов продлить контракт с «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не собирается возвращаться в «Барселону». Об этом заявил аргентинский журналист Гастон Эдул.

По его данным, 35-летний нападающий готов продлить контракт с клубом до лета 2024 года, хотя, руководство пытается уговорить его на подписание договора, рассчитанного до лета 2025-го.

По словам Эдула, футболист никогда не думал о возвращении на «Камп Ноу». Также он не рассматривал переезд в MLS, так как хочет остаться в Европе.

Добавим, что контракт Месси с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона. В нынешней кампании он провел 20 матчей, забил 13 голов и отдал 14 голевых передач.