Анчелотти назвал правильным решение Роналду перейти в «Аль-Наср»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на трансфер португальского форварда Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
Напомним, что 37-летний нападающий присоединился к «Аль-Насру» в начале январе в качестве свободного агента.
«Я видел Роналду очень мотивированным и счастливым. Думаю, что Криштиану принял правильное решение, перейдя в «Аль-Наср», — цитируют Анчелотти испанские СМИ.
Добавим, что в ноябре 2022 года Роналду расторг контракт с Манчестер Юнайтед после разногласий с руководством манкунианцев.
источник: «Советский спорт»