В «Барселоне» отреагировали на переписку с оскорблениями в адрес Месси

Вице-президент «Барселоны» высказался относительно переписки, в которой высказывались оскорбления в адрес бывших футболистов команды.

Напомним, что в СМИ появился текст сообщения, в котором экс-руководство сине-гранатовых называет Лионеля Месси «крысой из выгребной ямы». Также под оскорбления попали Жерар Пике и Серхио Бускетс.

«Эти слова продемонстрировали огромное неуважение к таким футболистам, как Месси, которые так много отдали клубу. Таким образом они выражают неуважение к самой «Барселоне». Осуждаю эти слова, которые говорят о том, что люди, ранее руководившие командой, не любили её так, как должны были», — цитируют Рафу Юсте испанские СМИ.

Добавим, что автором оскорблений стал бывший член правления «Барселоны» Гомес Понти.