Эрик тен Хаг: Мне нет дела до «игр разума» Гвардиолы. Он может использовать их, но мы к этому готовы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о настрое команды на дерби с «Манчестер Сити» в 20-м туре АПЛ. По словам голландского специалиста, «красные дьяволы» имеют все шансы на победу и постараются добыть ее в сегодняшнем матче.

«Мне нет дела до «игр разума» Гвардиолы. Он может использовать их чаще, но мы к этому готовы. У нас есть свои принципы, то, как мы играем в футбол.

У нас есть хорошие игроки, и я убежден, что они могут конкурировать со всеми футболистами «Манчестер Сити», – отметил тен Хаг в интервью британскому телеканалу.

Напомним, «МЮ» примет «Сити» 14 января. Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 15.30 по Москве, а главным арбитром дерби выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия).