Хави: «Барселона» хочет обыграть «Реал», победа над «Мадридом» будет иметь большое значение

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес выискался перед матчем с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

В частности, он заявил, что мадридский клуб представляет серьезную опасность, а нынешний состав «сливочных» не первый раз играет в матчах подобного уровня.

«Они действующие победители Лиги чемпионов и чемпионы Испании, поэтому мы должны сыграть на пределе возможностей», – заявил молодой специалист.

Также Хави не стал скрывать, что серьезно переживает перед началом игры. Тренер подчеркнул, что для сине-гранатовых это очень важная встреча.

«Мы – «Барса», и мы собираемся добиться победы. Для меня клуб – это самое главное, и «Барса» – это та команда, которая должна выигрывать титулы. Победа над «Мадридом» будет иметь большое значение», – заключил Хави, чьи слова приводит испанская газета.

Напомним, «Барселона» и «Реал» сыграют 15 января. Встреча пройдет в Саудовской Аравии и начнется в 22.00 мск.