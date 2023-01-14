Дейли Блинд: Готов к предстоящим задачам, которые стоят перед «Баварией»

Нидерландский защитник Дейли Блинд высказался о первых днях работы в «Баварии».
Напомним, что 5 января футболит перешел в клуб из Мюнхена на правах свободного агента.
«Сложно сказать, в каком состоянии я нахожусь. Тренировочный лагерь помог мне. Смог познакомиться с партнерами по команде. Чувствую себя в форме и готов к предстоящим задачам, которые стоят перед «Баварией». Это прекрасный клуб с богатыми традициями», — цитируют Блинда немецкие СМИ.
В текущем сезоне защитник провел 19 матчей за «Аякс» отметившись двумя результативными передачами.
источник: «Советский спорт»