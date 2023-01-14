Гус Хиддинк: Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк оценил шансы Александра Головина на успешное выступление в чемпионате Англии.

По словам известного специалиста, российский полузащитник, выступающий за «Монако», может проявить себя в АПЛ.

«Он лидер в своей команде, не боится брать инициативу на себя. Головин уже давно в европейском футболе. Он может попробовать свои силы в АПЛ», – добавил Хиддинк, чьи слова приводит «РБ-Спорт».

Напомним, 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 17 матчей и забил 4 гола. Также на его счету 4 голевых паса.