Полузащитник «Карабаха» Кади Боржес перешел в «Краснодар»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника «Карабаха» Кади Боржеса. 26-летний бразилец заключил контракт до 2026 года. Об этом информирует пресс-служба «быков».

Сумма трансфера не раскрывается, однако, по данным СМИ, она составила 3 млн евро.

Напомним, Боржес выступал за азербайджанский клуб с 2021 года. Он перешел в «Карабах» из португальского «Вилафранкенсе» на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне футболист провел во всех турнирах 31 матч, забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.