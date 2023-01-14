Кристоф Галтье: Наша забота в том, чтобы Месси, Мбаппе и Неймар хорошо понимали друг друга на поле

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о том, в какой форме находятся нападающие команды Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Неймара.

Напомним, что эти форварды принимали участие в ЧМ-2022, который проходил в Катаре.

«Их воссоединение прошло очень хорошо. Забота тренерского штаба состоит в том, чтобы они хорошо понимали друг друга на поле. Мы должны быстро убедиться, что они вновь смогут получать удовольствие от совместной игры», — цитируют Галтье зарубежные СМИ.

Добавим, что в финале чемпионата мира Аргентина Месси победила Францию Мбаппе (3:3, 4:2 пен.).