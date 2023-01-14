«Бавария» продолжает поиски нового вратаря

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что клуб продолжает поиски нового голкипера.

Напомним, что основной вратарь немецкой команды Мануэль Нойер после ЧМ-2022 сломал голень и выбыл на длительный срок.

«Нам, безусловно, нужен голкипер. Если наши остальные вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать? Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль», — цитируют Нагельсмана зарубежные СМИ.

Отметим, что Нойер в текущем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил 14 голов и семь раз сыграл на ноль.

Свен Ульрайх выходил на поле в трех встречах бундеслиги и пропустил два мяча.