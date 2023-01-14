Гол Рэшфорда принес «Манчестер Юнайтед» победу в дерби с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в гостевом матче 20-го тура АПЛ проиграл »Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2.

За команду Хосепа Гвардиолы на 60-й минута забил Джек Грилиш, у подопечных Эрика Тен Хага на 78-й отличился Бруну Фернандеш, а на 82-й - Маркус Рэшфорд.

Таким образом, идущие на втором месте «горожане» продолжают отставать от «Арсенала» на пять очков. «Красные дьяволы» от принципиального соперника из Манчестера отделяет одно очко, пока они третьи.

«МЮ» 18 января сыграет в гостях с «Кристал Пэлас», «Ман. Сити» на следующий день примет «Тоттенхэм».

АПЛ

20-й тур

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) - «Манчестер Сити» (Манчестер) - 2:1 (0:0)

Голы: Фернандеш, 78; Рэшфорд, 82 - Грилиш, 60