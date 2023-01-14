Хосеп Гвардиола: Первый гол «МЮ»? Рэшфорд был в офсайде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на первый забитый мяч «Манчестер Юнайтед» в гостевом матче 20-го тура чемпионата АПЛ.

Напомним, что «манкунианцы» одержали победу со счетом 2:1.

«Первый гол «Манчестер Юнайтед»? Маркус Рэшфорд был в офсайде, Бруну Фернандеш — нет. Рэшфорд отвлек нашего голкипера и центральных защитников. Мы знаем, где играем. Арбитрам на таких стадионах тяжело»,- цитируют Гвардиолу британские СМИ.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 39 очков в 18 матчах.