«Объективно пора»: Манданда объяснил, почему принял решение завершить карьеру в сборной Франции

Голкипер сборной Франции Стивен Манданда объяснил, почему он принял решение завершить карьеру в национальной команде.

«Я решил завершить карьеру в сборной после окончания чемпионата мира в Катаре. В 37 лет объективно пора уходить из команды. Можно дать дорогу молодым, поэтому мы вместе с Уго Льорисом решили уйти. Мы через многое прошли вместе», - приводит слова вратаря французская пресса.

Напомним, ранее аналогичное решение принял другой голкипер французов, многолетний капитан команды Уго Льорис.

На ЧМ-2022 в Катаре Франция заняла второе место, проиграв в финале Аргентине в серии пенальти. Четыре года назад на мундиале в России французы завоевали трофей.