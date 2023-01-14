«Монца» в гостях обыграла «Кремонезе»

«Монца» в гостевом матче 18-го тура Серии А победила «Кремонезе» со счетом 3:2.

У команды, которой владеет Сильвио Берлускони? забивали Патрик Чиурриа (8-я минута) и дважды Джанлука Капрари, сначала с пенальти (18), а потом с игры (55), на что клуб из Кремоне ответил мячами Даньеля Чофани (67) и Сирила Дессерса (83).

«Монца» набрала 21 очко и поднялась на 11-е место чемпионата Италии, аутсайдером которого с 7 очками остается «Кремонезе».

«Монца» 22 января примет «Сассуоло», «Кремонезе» на следующий день сыграет в гостях с «Болоньей».

Серия А

18-й тур

«Кремонезе» (Кремона) - «Монца» (Монца) - 2:3 (0:2)

Голы: Чофани, 67; Дессерс, 83 - Чиурриа, 8; Капрари, 18 (пен.), 55