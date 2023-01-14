Кантона заявил, что Роналду должен принять свой возраст

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал, почему Криштиану Роналду с конфликтом покинул клуб.

- Он просто стал старше, и ему нужно было понять, что вместо того, чтобы быть недовольным тем, что он играет лишь в некоторых матчах, нужно было сказать самому себе: «Хорошо, мне не 25 лет, я не могу играть в каждом матче, но я помогу молодым игрокам и приму эту ситуацию», - произнес Кантона в интервью британской прессе.

Напомним, что после окончания чемпионата мира в Катаре Роналду подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который пока не дебютировал.