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Дубль Джонсона принес «Ноттингем Форест» победу в матче с «Лестером»

«Лисы» потерпели четвертое поражение кряду.
14 января 2023 19:51
автор: Александр Поволоцкий

«Ноттингем Форест» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «лесников».

В составе хозяев на 56-й и 85-й минутах отличился Бреннан Джонсон.

Таким образом, команда Стива Купера с 20 очками расположилась на 13-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Брендана Роджерса находятся на 17-й строчке, имея в своем активе 14 очков.

В следующем туре «Лестер» сыграет дома с «Брайтоном», а «Ноттингем Форест» отправится на выезд к «Борнмуту». Оба матча состоятся 21 января .

источник: «Советский спорт»
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