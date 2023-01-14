«Ливерпуль» разгромно проиграл «Брайтону», продлив безвыигрышную серию до трех матчей

В матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде крупно проиграл «Брайтону».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Солли Марч. Отметим, что оба мяча были забиты с разницей в шесть минут в начале второго тайма. Третий гол на счету Данни Уэлбека.
В последних трех матчах «Ливерпуль» набрал всего одно очко, проиграв ранее «Брентфорду» и сыграв вничью с «Вулверхэмптоном».
«Брайтон» набрал 30 очков и обошел «красных» в турнирной таблице, поднявшись на седьмую строчку.
Команда Юргена Клоппа с 28 очками опустилась на восьмое место.
АПЛ
20-й тур
«Брайтон» - «Ливерпуль» - 3:0 (0:0)
Голы: Марч, 47; 53; Уэлбек, 81.
источник: «Советский спорт»