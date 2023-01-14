Ринат Билялетдинов - об успехах Кварацхелии в «Наполи»: Вырос нормально на фоне серьезных соперников

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал успешное начало карьеры Хвичи Кварацхелии в итальянском «Наполи».

«Нормально растет, и хорошо, вышел из нашего футбола. Нам это только плюс. Вырос нормально на фоне серьезных соперников, надо порадоваться за него, был у нас, значит, что-то наше есть от нашего чемпионата», - приводит слова Билялетдинова «ВсеПроСпорт».

Добавим, что в текущем сезоне Кварацхелия провел 20 матчей за «Наполи», в которых забил 9 мячей и отдал 12 голевых передач.