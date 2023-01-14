Клопп о разгроме от «Брайтона»: Все действительно плохо

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал крупное поражение своей команды от «Брайтона» в матче 20-го тура АПЛ.

«Плохо. Все действительно плохо. Я не могу припомнить более худшей игры. Может быть, это и не сложно. «Брайтон» был лучшей командой, их победа была вполне заслуженна.

Что происходит не так? Одни и те же игроки провели выдающиеся футбольные матчи, но если все не организовано должным образом, то это может выглядеть так, как сегодня. Мы всегда немного опаздывали и тому подобное. Есть две худшие вещи в футбол - если вы не выигрываете ключевые матчи и слишком легко теряете мяч», - приводит слова немецкого специалиста зарубежная пресса.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Солли Марч. Отметим, что оба мяча были забиты с разницей в шесть минут в начале второго тайма. Третий гол на счету Данни Уэлбека.

В последних трех матчах «Ливерпуль» набрал всего одно очко, проиграв ранее «Брентфорду» и сыграв вничью с «Вулверхэмптоном».

«Брайтон» набрал 30 очков и обошел «красных» в турнирной таблице, поднявшись на седьмую строчку.

Команда Юргена Клоппа с 28 очками опустилась на восьмое место.