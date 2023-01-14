Кавазашвили считает, что защитник «Спартака» Джикия показывает уровень мадридского «Реала»

Экс-вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили, считает, что капитан команды Георгий Джикия может продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

«Только наш красавчик Джикия может уехать. Я думаю, Георгий будет играть в самом аристократичном испанском клубе — «Реале», уверен, он потянет уровень, будет играть в стартовом составе. Он не допускает ошибок во время матчей, парень с головой, коммуникабельный, в «Реале» он будет как дома. Считаю, этот трансфер возможен. Или в какой-нибудь итальянской команде он бы тоже прижился», - приводит слова Кавазашвили «РБ-Спорт».

Добавим, что в текущем сезоне Джикия сыграл в 21 матче за «Спартак», в которых отдал две голевые передачи.

Контракт 29-летнего футболиста с красно-белыми истекает в мае 2024 года, его рыночная стоимость составляет восемь миллионов евро.