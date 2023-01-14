«Милан» сыграл вничью с «Лечче», уступая по ходу матча 0:2

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Лечче».
Встреча завершилась со счетом 2:2. После первого тайма хозяева вели 2:0 благодаря автоголу Тео Эрнандеса и мячу Федерико Баскиротто. Во втором тайме гости перевернули игру и вырвали ничью после точных ударов Рафаэля Леау и Давиде Калабрии.
«Милан» набрал 38 очков и сохранил вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на девять пунктов.
«Лечче» с 20 очками остался на 12-й позиции.
Серия А
18-й тур
«Лечче» - «Милан» - 2:2 (2:0)
Голы: Эрнандес, 3 (автогол); Баскиротто, 23 - Леау, 58; Калабрия, 70.
источник: «Советский спорт»