«Милан» сыграл вничью с «Лечче», уступая по ходу матча 0:2

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде сыграл вничью с «Лечче».

Встреча завершилась со счетом 2:2. После первого тайма хозяева вели 2:0 благодаря автоголу Тео Эрнандеса и мячу Федерико Баскиротто. Во втором тайме гости перевернули игру и вырвали ничью после точных ударов Рафаэля Леау и Давиде Калабрии.

«Милан» набрал 38 очков и сохранил вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на девять пунктов.

«Лечче» с 20 очками остался на 12-й позиции.

Серия А

18-й тур

«Лечче» - «Милан» - 2:2 (2:0)

Голы: Эрнандес, 3 (автогол); Баскиротто, 23 - Леау, 58; Калабрия, 70.