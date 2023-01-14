Нагельсман признался, что «Бавария» ищет еще одного вратаря из-за травмы Нойера

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман заявил, что клуб рассматривает вариант подписания еще одного голкипера после того, как травму получил основной вратарь команды Мануэль Нойер.

«Все знают нашу ситуацию с вратарями. Нам, конечно же, нужен еще один голкипер. Если наши оставшиеся вратари порвут связки на следующей неделе, что мы будем делать? Мы должны найти решение.

Мы доверяем Ульрайху. Он знает свою роль. Мы знаем, на что он способен. Мы уже доверяли ему место в воротах в первой части сезона, когда Нойер получил травму», - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Напомним, после 15 туров мюнхенцы с 34 очками возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги. В своем первом матче после зимнего перерыва команда Нагельсманн на выезде сыграет с «Лейпцигом» под руководством экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско.