Сторожук стал главным тренером тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил о назначении Александра Сторожука главным тренером основной команды.

«Для меня честь тренировать команду с большими традициями, которой является «Арсенал». Работа начинается с этой минуты, будем стремиться выполнить высокую задачу, поставленную перед клубом. Работа и дисциплина – на это обращаю особое внимание, важны микроклимат в команде и налаженный быт», - приводит пресс-служба клуба слова нового главного тренера.

Напомним, что Сторожук был снят с должности главного тренера «Краснодара» в паузу в чемпионате из-за неудовлетворительных результатов. «Быки» набрали 25 очков в 17 матчах и занимают восьмое место в РПЛ.

В свою очередь «Арсенал» идет на шестой позиции в Первой лиге. «Оружейники» набрали 32 очка в 20 играх, но от четвертого место отстают лишь на два очка.