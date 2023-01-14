«Шахтер» подтвердил переговоры с «Челси» по Мудрику

«Шахтер» подтвердил, что ведет переговоры с «Челси» по переходу в лондонский клуб полузащитника Михаила Мудрика.

«Президент «Шахтера» Ринат Ахметов и совладелец «Челси» Бехдад Эгбали обсудили сегодня переход Михаила Мудрика в «Челси». Стороны очень близки к переходу футболиста в английский клуб», - говорится в сообщении пресс-службы «Шахтера»

Сумма трансфера должна составить 100 млн евро, именно она фигурировала в переговорах украинской команды с лондонским «Арсеналом».

По данным американской прессы, «Челси» согласился заплатить 100 млн при условии, что 30 будут указаны в договоре в виде бонуса.

Напомним, полузащитник – воспитанник донецкого клуба. Ранее Мудрик был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2022 году.