«Марсель» обыграл «Лорьян» в дебютном матче Малиновского, Жиго оформил голевую передачу

В матче 19-го тура французской Лиги 1 «Марсель» на своем поле обыграл «Лорьян».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Саад Колашинац, Алексис Санчес и Жордан Верету. Отметим, что украинский новобранец команды Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 66 минут, а экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго отметился голевой передачей.

Гости ответили точным ударом Теремаса Моффи, открывшего счет в первом тайме.

«Марсель» набрал 42 очка и закрепился на третьей строчке в турнирной таблице, продолжая преследовать лидирующий «ПСЖ» и идущий вторым «Ланс».

«Лорьян» с 32 очками занимает шестое место.