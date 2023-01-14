Тренер «Милана» Пиоли заявил, что его команда провалила первый тайм матча с «Лечче»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал результат матча 17-го тура итальянской Серии А, в котором его подопечные сыграли вничью с «Лечче».

«В первом тайме мы ошиблись во всем, в чем только можно было. Потом было видно, что игра усложнилась. У нас была хорошая реакция во втором тайме, но мы должны были сделать больше. Мы были разочарованы результатами с «Ромой» и «Торино» и хотели лучше начать матч. Ошибка при первом голе была очевидна», - приводит слова специалиста итальянская пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:2. После первого тайма хозяева вели 2:0 благодаря автоголу Тео Эрнандеса и мячу Федерико Баскиротто. Во втором тайме гости перевернули игру и вырвали ничью после точных ударов Рафаэля Леау и Давиде Калабрии.

«Милан» набрал 38 очков и сохранил вторую строчку, отставая от лидирующего «Наполи» на девять пунктов.

«Лечче» с 20 очками остался на 12-й позиции.