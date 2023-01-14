Смородская назвала предполагаемый уровень будущих соперников сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, с кем сборная России могла бы сыграть товарищеские матчи в 2023 году.

«Думаю ли я, что это вряд ли будут топ-сборные Азии и Африки? Вряд ли, да. Будут ли это команды уровня Таджикистана и Узбекистана? Да, наверное, но все равно игровой тонус надо поддерживать», - приводит слова Смородской «ВсеПроСпорт».

Предварительные сроки, в которые российская национальная команда может провести контрольные игры: июнь (с 17-го по 20-е), август-сентябрь (с 31-го по 8-е), октябрь (с 15-го по 18-е) и ноябрь (с 19-е по 22-е).