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Луческу назвал полузащитника «Шахтера» Мудрика копией Мбаппе

22-летний украинец близок к переходу в «Челси».
Луческу назвал полузащитника «Шахтера» Мудрика копией Мбаппе
14 января 2023 23:43
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК «Шахтер» (Донецк)

Бывший главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу высказался о трансфере полузащитника команды Михаила Мудрика в «Челси», который близок к завершению.

«Мудрик — копия Мбаппе, будет интересно наблюдать, как он играет на более высоком уровне, чем сейчас. Его качества и перспективы не подлежат сомнению», - приводит слова Луческу журналист Эммануэль Рошу.

Сумма трансфера должна составить 100 млн евро, именно она фигурировала в переговорах украинской команды с лондонским «Арсеналом».

По данным американской прессы, «Челси» согласился заплатить 100 млн при условии, что 30 будут указаны в договоре в виде бонуса.

Напомним, полузащитник – воспитанник донецкого клуба. Ранее Мудрик был признан лучшим игроком «Шахтера» в 2022 году.

источник: «Советский спорт»
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