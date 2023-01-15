Месси не получал предложений от «Аль-Хиляля» и может остаться в Европе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси не получал предложения о переходе в саудовский клуб «Аль-Хиляль», сообщил футбольный эксперт Гиллем Балаге, которого цитируют британские СМИ.

По данным источника, информация о том, что «Аль-Хиляль» предложил Месси контракт на сумму 280 миллионов евро в год не соответствует действительности, а сам аргентинец заинтересован остаться в Европе. Как отмечает эксперт, Месси ставит большие цели в Лиге чемпионов и является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона, однако ранее сообщалось, что парижский клуб может предложить аргентинцу новый годовой контракт с возможностью его продления до 2025 года.