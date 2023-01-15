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«Тоттенхэм» нацелился на полузащитника «Ромы» Дзаньоло

Итальянский футболист интересен трем клубам АПЛ.
15 января 2023 12:16
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Тоттенхэма» рассматривает возможность покупки хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло. Об этом сообщает итальянская пресса.

Отмечается, что в услугах итальянца также заинтересованы «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест».

Как утверждает источник, в лондонском клубе считают 23-летнего игрока подходящей кандидатурой для усиления полузащиты. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость футболиста оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что Дзаньоло выступает за «Рому» с 2018 года. В нынешнем сезоне за команду Жозе Моуринью он провел 17 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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