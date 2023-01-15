Депай может перейти в «Атлетико» этой зимой 

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что контракт 28-летнего футболиста с каталонским клубом истекает в конце текущего сезона.

Как утверждает источник, в услугах нидерландского игрока заинтересован мадридский «Атлетико», однако окончательное решение в переговорах команд еще не принято.

Напомним, что Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В текущем сезоне за команду Хави он провел четыре встреч и забил один гол.