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Фернандеш – о «Манчестер Юнайтед»: Сейчас мы выглядим, как команда

«Красные дьяволы» располагаются на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. 
15 января 2023 12:42
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

Отмечается, что в матче 20-го тура АПЛ подопечные Эрика тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

«Сейчас мы выглядим, как команда. Раньше каждый футболист думал только о себе, а теперь на поле все стараются работать на партнеров. Мы одержали важную победу в дерби, но нам не стоит расслабляться, впереди еще много сложных игр», – приводит слова Фернандеша британская пресса.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков после 18 матчей.

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