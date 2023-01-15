Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением о выступлении своей команды в текущем сезоне.

Отмечается, что в матче 20-го тура АПЛ подопечные Эрика тен Хага обыграли «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

«Сейчас мы выглядим, как команда. Раньше каждый футболист думал только о себе, а теперь на поле все стараются работать на партнеров. Мы одержали важную победу в дерби, но нам не стоит расслабляться, впереди еще много сложных игр», – приводит слова Фернандеша британская пресса.

Добавим, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков после 18 матчей.