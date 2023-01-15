«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника «Вулверхэмптона» Невеша

«Ливерпуль» планирует подписать хавбека «Вулверхэмптона» Рубена Невеша. Об этом сообщают британские СМИ.
Отмечается, что за португальцем также следят «Барселона» и «Ньюкасл».
Как утверждает источник, в переходе 25-летнего игрока лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Немецкий специалист впечатлен игрой футболиста «волков». Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Добавим, что Невеш присоединился к «Вулверхэмптону» в июле 2017 года. В нынешнем сезоне за клуб АПЛ он провел 23 матча и забил четыре гола.