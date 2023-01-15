Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал причину безголевой серии Холанда 

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о результативности форварда команды Эрлинга Холанда

Отмечается, что норвежец не может забить на протяжении трех матчей.

«Считаю, что команда должна чаще отдавать ему передачи в финальной трети. Но создавать момент довольно тяжело. Особенно против такой команды, как «Манчестер Юнайтед». Они хорошо защищаются и пользуются своими моментами», – приводит слова Гвардиолы британская пресса.

Добавим, что в 20-м туре АПЛ «Манчестер Сити» потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2. В настоящий момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в своем активе 39 очков после 18 матчей.